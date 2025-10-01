«Есть некоторые нюансы». Начальник Генштаба заявил, что ВСУ завершили переход на корпусную структуру

1 октября, 15:57
Переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен (Фото: ПСОПУ)

Переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен, «несмотря на еще некоторые нюансы». Об этом заявил Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу.

«На данном этапе переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен. Все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок. Есть, конечно, нюансы по укомплектованности, подготовке и по изменениям, которые уже происходят внутри этих структур», — сказал Гнатов.

По его словам, это происходит именно потому, что ВСУ как сложный механизм постоянно претерпевают изменения и проходят организационные процессы. Гнатов отметил, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти вновь созданных управлений корпусов. Как отметил начальник Генштаба, это требовало значительных усилий и привлечения наиболее подготовленных военнослужащих. Кроме того, к обучению личного состава были привлечены инструкторы из стран-партнеров.

Гнатов заявил, что корпусная реформа, в частности ее внедрение, помогла сорвать планы противника по быстрым наступлениям в ряде регионов, в частности в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

По его словам, управления недавно созданных корпусов укомплектованы в соответствии с установленными нормами, что позволяет выполнять боевые и специальные задачи по назначению. В то же время Гнатов отметил, что кадровые перестановки в ВСУ еще будут продолжаться.

Он также сообщил, что параллельно продолжаются другие организационные мероприятия в армии, в частности работа над формированием Штурмовых войск и Киберсил Вооруженных сил Украины.

15 сентября в Генштабе подтвердили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил с должностей руководителей 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Как сообщили Суспільному, в результате неэффективного руководства в полосах ответственности корпуса понесли потери среди личного состава, а также потери территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях. Увольнение командующих 17-го и 20-го корпусов — это первые кадровые изменения с момента перехода СОУ на корпусную систему управления.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже утвержден план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. 16 марта президент Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

С 27 февраля он был заместителем начальника Генерального штаба. Комментируя назначение, Зеленский заявил, что задачей Гнатова будет активное развитие корпусной системы.

