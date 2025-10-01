«Есть некоторые нюансы». Начальник Генштаба заявил, что ВСУ завершили переход на корпусную структуру

Переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен, «несмотря на еще некоторые нюансы». Об этом заявил Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу .

«На данном этапе переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен. Все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок. Есть, конечно, нюансы по укомплектованности, подготовке и по изменениям, которые уже происходят внутри этих структур», — сказал Гнатов.

По его словам, это происходит именно потому, что ВСУ как сложный механизм постоянно претерпевают изменения и проходят организационные процессы. Гнатов отметил, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти вновь созданных управлений корпусов. Как отметил начальник Генштаба, это требовало значительных усилий и привлечения наиболее подготовленных военнослужащих. Кроме того, к обучению личного состава были привлечены инструкторы из стран-партнеров.

Гнатов заявил, что корпусная реформа, в частности ее внедрение, помогла сорвать планы противника по быстрым наступлениям в ряде регионов, в частности в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

По его словам, управления недавно созданных корпусов укомплектованы в соответствии с установленными нормами, что позволяет выполнять боевые и специальные задачи по назначению. В то же время Гнатов отметил, что кадровые перестановки в ВСУ еще будут продолжаться.

Он также сообщил, что параллельно продолжаются другие организационные мероприятия в армии, в частности работа над формированием Штурмовых войск и Киберсил Вооруженных сил Украины.

15 сентября в Генштабе подтвердили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил с должностей руководителей 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Как сообщили Суспільному, в результате неэффективного руководства в полосах ответственности корпуса понесли потери среди личного состава, а также потери территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях. Увольнение командующих 17-го и 20-го корпусов — это первые кадровые изменения с момента перехода СОУ на корпусную систему управления.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже утвержден план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. 16 марта президент Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

С 27 февраля он был заместителем начальника Генерального штаба. Комментируя назначение, Зеленский заявил, что задачей Гнатова будет активное развитие корпусной системы.