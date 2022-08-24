Оккупанты пытались вести разведку на Славянском направлении: ВСУ заставили их бежать — Генштаб 24 августа, 07:20 ВСУ заставили бежать оккупантов на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты пытались вести разведку возле Богородичного. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили бежать.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом направлении также зафиксировали артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщевая, Победа, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чепиль. Вражеская авиация нанесла удары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Войска РФ вели воздушную разведку БпЛА недалеко от Дементиевки.

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На Слобожанском направлении армия РФ ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Из ствольной артиллерии был обстрелян район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

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