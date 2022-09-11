В Генштабе подтвердили, что ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов в двух районах Харьковщины 11 сентября, 07:42 ВСУ уже 200 дней противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Харьковской области подразделения ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение в двух районах области. В то же время в Донецкой области украинские защитники отбили вражеские атаки в районе десяти населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 200-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.



Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Видео дня

«Противник постоянно пытается улучшить тактическое положение, принимает меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений и обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения», — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что продолжается деоккупация Украины. Подразделения ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

«В общем, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории», — отметили военные.

В то же время силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в Донецкой области в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Читайте также: Павел Баев Что предпримет Путин на фоне военного поражения России

За сутки подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационнаю ракету.

Также поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

Россияне продолжают нести потери среди личного состава. Так, на Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении.

Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.



Из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести принудительную мобилизацию мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

В ответ на успешные действия ВСУ российские захватчики проводят «контрмеры». В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

Враг продолжает обстреливать гражданские и военные объекты на территории Украины из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по всем направлениям, кроме Волынского и Полесского. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.