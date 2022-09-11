«Мы вышли на границу». ВСУ деоккупировали ряд населенных пунктов в Харьковской области возле госграницы с РФ — видео 11 сентября, 19:42 Украинские военнослужащие в Гоптовке, Харьковская область, 11 сентября (Фото:Скриншот видео Sternenko / Telegram)

Украинские военнослужащие продолжают активное контрнаступление в Харьковской области. Уже появляются кадры с украинскими флагами в Гоптовке, Липцах и Волчанске.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в соцсетях.

При этом официально украинская сторона пока не говорила о деоккупации указанных населенных пунктов.

Лидер добровольческого подразделения Хартия Всеволод Кожемяко заявил, что ВСУ уже вышли на границу с РФ на севере Харьковской области.

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«Сегодня мы вышли на границу с РФ на севере Харьковщины. Враг бежал благодаря силе украинского духа, оружия и, что очень важно — военной мысли. Когда-то мы все узнаем кто и как спланировал Харьковскую операцию, которая войдет во все военные учебники, и дал такую уверенность в победе всем ребятам на передовой. Слава Украине», — заявил он.

11 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



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