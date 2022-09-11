ВСУ зашли в Борщевую Харьковской области 11 сентября, 22:58 Украинские военнослужащие в Борщевой (Фото:Скриншот видео Anjei Bond / facebook)

Украинские защитники вошли в село Борщевая Харьковской области.

Об этом сообщают военнослужащие из 249 батальона 127 бригады территориальной обороны.

Украинские военные сообщили, что они вошли в центр Борщевой и освободили ее.

Официально Генштаб ВСУ не давал комментарии по этому населенному пункту.

Видео дня

Украинские военнослужащие продолжают активное контрнаступление в Харьковской области. Уже появляются кадры с украинскими флагами в Гоптовке, Липцах и Волчанске.

11 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.