«Успешно выполняет боевые задания». Залужный показал, как на фронте работает польская гаубица Краб 8 апреля, 22:49 Польша САУ Krab (Фото:Скриншот с видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как польские самоходные гаубицы Краб успешно выполняют боевые задания против российских оккупантов на фронте.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Наши воины быстро овладели западной техникой, более того — имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения. Самоходная артиллерийская установка Краб хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию», — отмечает военнослужащий ВСУ Владимир.

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