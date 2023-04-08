«Успешно выполняет боевые задания». Залужный показал, как на фронте работает польская гаубица Краб

8 апреля, 22:49
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Польша САУ Krab (Фото:Скриншот с видео)

Польша САУ Krab (Фото:Скриншот с видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как польские самоходные гаубицы Краб успешно выполняют боевые задания против российских оккупантов на фронте.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Наши воины быстро овладели западной техникой, более того — имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения. Самоходная артиллерийская установка Краб хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию», — отмечает военнослужащий ВСУ Владимир.

Видео дня

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Польша Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) САУ Валерий Залужный Война России против Украины

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