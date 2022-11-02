ВСУ закрепляются на освобожденных территориях и готовятся к наступлению — Маляр 2 ноября, 16:31 Враг активно пытается выйти на границы Донецкой области (Фото:Генштаб)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и проводят подготовку к новому наступлению.

«Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на уже освободившихся территориях», — сказала она в эфире телемарафона.

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При этом Маляр подчеркнула, что враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.

«Эпицентром этой недели являются Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление. Там, бывает, враг за сутки совершает десятки атак. Там происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается где-то продвинуться вперед, есть мгновенная реакция сил обороны Украины», — добавила она.

Ранее Генштаб в сводке сообщал, что российские оккупанты ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.