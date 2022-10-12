Наступление в Херсонской области: украинские войска закрепили успех в пяти населенных пунктах — ОК Юг 12 октября, 12:00 ВСУ закрепились в пяти селах Херсонской области (Фото:Генштаб)

Вооруженные Силы Украины закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе», — говорится в сообщении.

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В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

Оккупационные войска РФ в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк накануне заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.



7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.