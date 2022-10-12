Наступление в Херсонской области: украинские войска закрепили успех в пяти населенных пунктах — ОК Юг
ВСУ закрепились в пяти селах Херсонской области (Фото:Генштаб)
Вооруженные Силы Украины закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе», — говорится в сообщении.
В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.
Оккупационные войска РФ в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк накануне заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.
7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.