Наступление в Херсонской области: украинские войска закрепили успех в пяти населенных пунктах — ОК Юг

12 октября, 12:00
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ВСУ закрепились в пяти селах Херсонской области (Фото:Генштаб)

ВСУ закрепились в пяти селах Херсонской области (Фото:Генштаб)

Вооруженные Силы Украины закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе», — говорится в сообщении.

Видео дня

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https://www.facebook.com/watch/?v=776858870056661

В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/m0OjiKLp-CU

Оккупационные войска РФ в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк накануне заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.

7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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