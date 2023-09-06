«Оккупанты бросают позиции». Силы обороны Украины начали трофеить тяжелую артиллерию врага. Что это значит — Попович 6 сентября, 10:56 NV Премиум Украинские артиллеристы уничтожают врага (Фото:14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого / Facebook)

На токмакском направлении передовые подразделения ВСУ начали трофеить 152-мм артиллерию противника из разряда «буксируемой», сообщает координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

О чем это может свидетельствовать, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович:

«На мой взгляд, это означает, что мы вышли на непосредственно артиллерийские позиции российской армии. И сейчас они эти артиллерийские позиции начали бросать. То есть, мы сейчас начали трофеить тяжелую артиллерию врага. И это, по крайней мере, углубление на так называемую вторую линию обороны, на которой располагались эти артиллерийские позиции».

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Это неплохая новость, считает обозреватель, ведь она означает, что оккупанты не успели оттянуть эти гаубицы, которые буксируют за грузовиками.

«Это очень серьезное средство поражения — 152-мм гаубицы. <...> Они не успели их оттянуть. И мы смогли углубиться на эти позиции настолько, что начали трофеить именно эти средства поражения. А надо понимать, что их дальность поражения за 20 км, под 30», — добавил Попович.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины сдерживают россиян на марьинском и авдеевском направлениях и продолжают наступать на бахмутском и мелитопольском.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

Сейчас, по мнению экс-командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, украинские военные создали лазейки в первой линии обороны оккупантов и прорываются через вторую линию россиян, двигаясь в направлении Токмака.