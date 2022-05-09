Бутусов показал российских военных, захваченных в Циркунах под Харьковом — видео

9 мая, 14:28
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В плен ВСУ попал 21 оккупант (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В плен ВСУ попал 21 оккупант (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В освобожденном ВСУ селе Циркуны Харьковской области украинские военные захватили более двух десятков российских военных.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Российские военные бежали, понесли потери. 21 российский военнослужащий сдался в плен», — рассказал он, опубликовав видео с места событий.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=01JsSnTGWv0

Циркуны были отбиты украинскими военными в результате контрнаступления на харьковском направлении, о начале которого было объявлено 5 мая.

Данный населенный пункт находился под контролем российских войск с первого дня полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Пленные Российские военные Война России против Украины

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