Бутусов показал российских военных, захваченных в Циркунах под Харьковом — видео
В плен ВСУ попал 21 оккупант (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)
В освобожденном ВСУ селе Циркуны Харьковской области украинские военные захватили более двух десятков российских военных.
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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
«Российские военные бежали, понесли потери. 21 российский военнослужащий сдался в плен», — рассказал он, опубликовав видео с места событий.
Циркуны были отбиты украинскими военными в результате контрнаступления на харьковском направлении, о начале которого было объявлено 5 мая.
Данный населенный пункт находился под контролем российских войск с первого дня полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.
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