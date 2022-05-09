Бутусов показал российских военных, захваченных в Циркунах под Харьковом — видео 9 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською В плен ВСУ попал 21 оккупант (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В освобожденном ВСУ селе Циркуны Харьковской области украинские военные захватили более двух десятков российских военных.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Российские военные бежали, понесли потери. 21 российский военнослужащий сдался в плен», — рассказал он, опубликовав видео с места событий.

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Циркуны были отбиты украинскими военными в результате контрнаступления на харьковском направлении, о начале которого было объявлено 5 мая.

Данный населенный пункт находился под контролем российских войск с первого дня полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.

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