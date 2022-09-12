ВСУ захватили высокопоставленных российских военных в Харьковской области — Welt 12 сентября, 23:59 В некоторых подразделениях РФ не хватало личного состава, поэтому наступление украинцев было таким быстрым (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Во время контрнаступления в Херсонской области ВСУ удалось взять в плен высокопоставленных российских офицеров.

Об этом сообщает Welt.

«Российские силы часто бросали все, сотни танков и грузовиков, а также тонны боеприпасов попадали в руки украинцев. По крайней мере, так показывают видео украинской армии. Кроме того, тысячи солдат попали в плен. Среди них есть высокопоставленные офицеры, что подтверждают в Киеве», — говорится в материале.

Видео дня

Также ресурс сообщает, что в некоторых подразделениях РФ не хватало личного состава, поэтому наступление украинцев было таким быстрым.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях. В Минобороны сообщали, что защитники Украины освободили уже шесть тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.

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