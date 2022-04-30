Освобождение Русской Лозовой: ВСУ удалось захватить в плен несколько «орков» — Геращенко 30 апреля, 10:59 Цей матеріал також доступний українською Русская Лозовая была освобождена от войск РФ 29 апреля (Фото:Pravda Gerashchenko)

Украинские военные во время освобождения стратегически важного населенного пункта Русская Лозовая в Харьковской области захватили несколько российских пленных.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав соответствующее фото.

«ВСУ отменно погоняли орков в селе Русская Лозовая Харьковской области. На счету добавилось несколько военных трофеев, и взяли пару пленных», — рассказал он.

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Об освобождении Русской Лозовой стало известно накануне, 29 апреля.

Как отметили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, именно оттуда оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

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