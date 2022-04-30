Освобождение Русской Лозовой: ВСУ удалось захватить в плен несколько «орков» — Геращенко

30 апреля, 10:59
Цей матеріал також доступний українською
Русская Лозовая была освобождена от войск РФ 29 апреля (Фото:Pravda Gerashchenko)

Русская Лозовая была освобождена от войск РФ 29 апреля (Фото:Pravda Gerashchenko)

Украинские военные во время освобождения стратегически важного населенного пункта Русская Лозовая в Харьковской области захватили несколько российских пленных.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав соответствующее фото.

«ВСУ отменно погоняли орков в селе Русская Лозовая Харьковской области. На счету добавилось несколько военных трофеев, и взяли пару пленных», — рассказал он.

Видео дня
Читайте также:
«Навсегда». В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины

Об освобождении Русской Лозовой стало известно накануне, 29 апреля.

Как отметили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, именно оттуда оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Пленные Российские военные Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X