Чертова дюжина: ВСУ сдался мотострелковый взвод ВС РФ — видео
Где именно были захвачены оккупанты, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/voyna_2022)
Украинские военнослужащие захватили на одном из направлений мотострелковый взвод российской армии.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях в среду, 14 сентября.
На нем можно увидеть группу украинских бойцов, выстроивших в шеренгу сразу 13 человек в военной форме.
В то же время, к каким именно войскам относятся пленные оккупанты, не уточняется.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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