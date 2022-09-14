Чертова дюжина: ВСУ сдался мотострелковый взвод ВС РФ — видео 14 сентября, 14:11 Где именно были захвачены оккупанты, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/voyna_2022)

Украинские военнослужащие захватили на одном из направлений мотострелковый взвод российской армии.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях в среду, 14 сентября.

На нем можно увидеть группу украинских бойцов, выстроивших в шеренгу сразу 13 человек в военной форме.

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В то же время, к каким именно войскам относятся пленные оккупанты, не уточняется.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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