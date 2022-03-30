«Более 60 пленных»: ВСУ разгромили штаб ВС РФ под Харьковом, захватив офицеров и военные документы — Бутусов 30 марта, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Кроме пленных, ВСУ захватили также комплексы связи противника и машины управления (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Военнослужащие 92-й бригады ВСУ вместе с добровольческими отрядами разгромили под Харьковом штаб ВС РФ.

Об этом в среду, 30 марта, сообщили на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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«Две батальонных тактических группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены. Захвачена вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, ключи», — рассказал он.

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Кроме того, украинские бойцы захватили в плен начальников артиллерии и связи 59-го полка, и еще более 60 российских оккупантов.

«Очень смешная деталь — написали рапорт в штабе, что их документы и карта сгорели в результате прямого попадания мины в блиндаж. На самом деле документы бросили, бежали в панике, даже бросили рапорт об уничтожении рабочей карты», — добавил журналист.

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