Украинские военные захватили «офицерскую баню» ВС РФ — видео

9 сентября, 12:52
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Оккупанты собрали баню из пустых ящиков из-под снарядов (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты собрали баню из пустых ящиков из-под снарядов (Фото:Коллаж НВ)

Очищая Украину от российских оккупантов, бойцы Сил обороны захватывают не только пленных и их технику, но и более интересные трофеи.

В соцсетях появилось видео с брошенных позиций ВС РФ, на которых была обнаружена «офицерская баня», которую захватчики сделали из пустых ящиков из-под снарядов.

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Внутри конструкции можно увидеть «буржуйку», ведра, тазики и даже банную шапку с фуражкой.

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«Вряд ли вы догадаетесь, что это за строение. Вот это, короче, баня из ящиков. Баня офицерская», — рассказал о необычной находке один из украинских военных.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1568163699260547079
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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

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В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные Российские офицеры Война России против Украины

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