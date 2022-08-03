ВСУ показали пополнение обменного фонда новыми пленными оккупантами — видео

3 августа, 11:35
Пленные оккупанты были захвачены где-то на востоке Украины (Фото:Коллаж НВ)

Пленные оккупанты были захвачены где-то на востоке Украины (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные пополнили обменный фонд новыми пленными из числа российских оккупантов.

Соответствующие видео обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как сообщается, запечатленные на нем пленные были захвачены где-то на востоке Украины.

Видео дня

В то же время, к каким именно подразделениям российских войск они относятся, не уточняется.

Ранее появилась информация, что во время контрнаступление на Херсонском направлении украинские морпехи захватили в плен 11 оккупантов, в том числе одного офицера.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Война России против Украины

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