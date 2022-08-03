ВСУ показали пополнение обменного фонда новыми пленными оккупантами — видео 3 августа, 11:35 Пленные оккупанты были захвачены где-то на востоке Украины (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные пополнили обменный фонд новыми пленными из числа российских оккупантов.

Соответствующие видео обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщается, запечатленные на нем пленные были захвачены где-то на востоке Украины.

Видео дня

В то же время, к каким именно подразделениям российских войск они относятся, не уточняется.

Ранее появилась информация, что во время контрнаступление на Херсонском направлении украинские морпехи захватили в плен 11 оккупантов, в том числе одного офицера.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.