ВСУ отбили атаку оккупантов на Запорожском направлении, захватив несколько пленных — видео

6 сентября, 12:55
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Пленные оказались «мобилизованными» из Донецка и Макеевки (Фото:Коллаж НВ)

Пленные оказались «мобилизованными» из Донецка и Макеевки (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные пополнили обменный фонд новыми пленными из числа российских оккупантов.

Об этом во вторник, 6 сентября, рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

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Как сообщается, новые пленные были захвачены во время боев на Запорожском направлении.

Видео дня

Судя комментариям украинских военных, речь идет о «мобилизованных» в прокремлевскую террористическую организацию «ДНР» из временно оккупированных РФ Донецка и Макеевки, которые решили пойти в наступление на позиции ВСУ, однако были в итоге разбиты.

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Контрнаступление украинской армии на южном направлении, начавшееся 29 августа продолжается.

ВСУ удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

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Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

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Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины

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