«Мама сказала, что я кретин». ВСУ захватили наемника Вагнера, рассказавшего о грязных секретах ЧВК — видео

5 декабря, 09:32
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Александр Болчев отбывал срок за кражу «барашка» (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Александр Болчев отбывал срок за кражу «барашка» (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Бойцы Сил обороны захватили в плен наемника Александра Болчева, завербованного российской ЧВК в одной из тюрем Липецкой области РФ.

Видео с его допросом опубликовал в соцсетях украинский журналист Юрий Бутусов.

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Как выяснило издание Верстка, Болчев был осужден на 3,5 года за кражу «барашка».

По словам оккупанта, в ЧВК Вагнера созданы подразделения из так называемых «петухов», в одно из которых он и был зачислен.

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«Сказали штурмовать Бахмут, потому что нападение на Крымский мост… Обещали 250 тысяч в месяц, но не платили. Всех задвухсотило, я один остался», — рассказал он, признавшись, что даже мать считает его «кретином».

https://twitter.com/wartranslated/status/1599352865486536705

При этом от обмена и возвращения в РФ Болчев отказался, опасаясь за свою жизнь, поскольку в ЧВК Вагнера практикуют казни за дезертирство и сдачу в плен.

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3pA7uIFKc

Ранее в российских пропагандистских Telegram-каналах, близких к военному преступнику Евгению Пригожину, было обнародовано видео жестокой расправы над одним из его наемников Евгением Нужиным.

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Согласно имеющимся данным, он вернулся в Россию в рамках обмена пленными, после чего был похищен и убит.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, комментируя публичную казнь граждана РФ Нужина, заявил, что «это не наше дело».

Сам же Пригожин, активно вербующий на войну против Украины российских заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, отреагировал на скандальное видео фразой: «Собаке — собачья смерть».

https://www.youtube.com/embed/F4JcPwXyaqY
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Заключенные Наемники Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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