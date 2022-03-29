ВСУ откопали для себя целую колонну танков РФ, застрявших в украинском грунте 29 марта, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Российские танкисты решили бросить свою загрузшую технику (Фото:ВСУ)

Украинские военные захватили для своих нужд целую колонну российских танков в полностью исправном состоянии.

Об этом сообщили во вторник, 29 марта, в Генеральном штабе ВСУ.

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«Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь „профессиональные“ российские танкисты умудрились „посадить“ их в почву чуть ли не по самую башню. „Горячие“ головы из местных хотели их сжечь, чтобы враг не отбил. Но профессиональные военные не дали. Подсохнут — будут наши. А полезут забирать — сожжем вместе с танками», — отметили военные.

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