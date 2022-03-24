ВСУ перехватили груз с термобарическими ракетами для огнеметной системы Солнцепек 24 марта, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Данные ракеты предназначены для поражения живой силы с помощью объемного взрыва (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Украинские военные перехватили груз ВС РФ с объемно-детонирующими боеприпасами для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск, опубликовав снимки с новыми трофеями ВСУ.

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По данным InformNapalm, грузовик с термобарическими ракетами был подбит украинскими защитниками в Черниговской области.

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Российская тяжелая огнеметная система Солнцепек является модификацией ТОС-1 Буратино и предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и уничтожения живой силы с помощью объемного взрыва.

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Ее термобарические боеприпасы используют распыление горючего вещества в виде аэрозоля для дальнейшего подрыва полученного газового облака.

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