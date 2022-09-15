Ташкент направил Киеву ноту в связи с вероятным захватом ВСУ наемников из Узбекистана 15 сентября, 12:12 Наемники, о которых идет речь, были захвачены во время контрнаступления в Харьковской области (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

После публикации в соцсетях видео с захваченными ВСУ прокремлевскими наемниками, назвавшимися гражданами Узбекистана, официальный Ташкент направил Киеву ноту.

Об этом говорится на сайте посольства страны в Украине.

Речь идет о видео, снятом во время контрнаступления в Харьковской области, на котором украинские военные допрашивают двух оккупантов, выживших после устроенной на них засады.

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В посольстве Узбекистана призвали Украину предоставить информацию об указанных пленных, чтобы проверить, действительно ли они являются его гражданами.

«В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором изображено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двух узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому поводу подробной и достоверной информации посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины», — говорится в обращении.

При этом Ташкент призывает не распространять информацию, что захваченные наемники — граждане Узбекистана до «окончательного выяснения всех обстоятельств».

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