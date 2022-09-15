Ташкент направил Киеву ноту в связи с вероятным захватом ВСУ наемников из Узбекистана

15 сентября, 12:12
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Наемники, о которых идет речь, были захвачены во время контрнаступления в Харьковской области (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Наемники, о которых идет речь, были захвачены во время контрнаступления в Харьковской области (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

После публикации в соцсетях видео с захваченными ВСУ прокремлевскими наемниками, назвавшимися гражданами Узбекистана, официальный Ташкент направил Киеву ноту.

Об этом говорится на сайте посольства страны в Украине.

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Речь идет о видео, снятом во время контрнаступления в Харьковской области, на котором украинские военные допрашивают двух оккупантов, выживших после устроенной на них засады.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI

В посольстве Узбекистана призвали Украину предоставить информацию об указанных пленных, чтобы проверить, действительно ли они являются его гражданами.

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«В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором изображено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двух узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому поводу подробной и достоверной информации посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины», — говорится в обращении.

При этом Ташкент призывает не распространять информацию, что захваченные наемники — граждане Узбекистана до «окончательного выяснения всех обстоятельств».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Пленные Нота Российские наемники Узбекистан ЧВК Контрнаступление Война России против Украины

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