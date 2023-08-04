ВСУ задействовали свежие резервы для прорыва на юге — WSJ 4 августа, 02:15 ВСУ хотят прорвать оборону россиян (Фото:Генштаб ВСУ)

Во время контрнаступления на юге Вооруженные силы Украины в данный момент задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Об этом сообщает The Washington Post.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Бои активизировались, идет продвижение украинских войск.

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«Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли российские войска достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва ВСУ. На этом этапе мы ждем и наблюдаем», — сообщил военный аналитик Роб Ли.

Также на условиях анонимности бои на юге прокомментировал украинский военный.

«Мы пытаемся закрепиться в Роботино и работаем с различными препятствиями. Погодные условия идеальны для того, чтобы российские силы использовали беспилотники для поражения нашей артиллерии», — сообщил военный.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.

Инфографика: NV