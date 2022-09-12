Возвращаем свое. ВСУ зачистили весь северо-восток Харьковской области и взяли под контроль границу 12 сентября, 19:34 Защитники Украины опубликовали фото из освобожденных населенных пунктов в Харьковской области (Фото:Сидоренко | ССО АЗОВ ХАРКІВ via Telegram)

Защитники Украины из ССО Азов Харьков и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска. Об этом сообщается в Telegram ССО Азов Харьков.

«Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница», — сказано в сообщении.

Бойцы добавили, что более подробная информация и видео будут позже.

Видео дня

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.



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