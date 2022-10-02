221-й день войны — главное. ВСУ зачистили Лиман, 9 стран за членство Украины в НАТО, первый корвет для ВМСУ спустили на воду в Турции 2 октября, 22:50 Первый корвет для ВМС Украины спустили на воду в Турции (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Воскресенье, 2 октября — 221-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Лиман полностью зачищен

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 12:30 ВСУ полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупантов.

Видео дня

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в освобождении населенного пункта есть несколько стратегических целей:

это путь на украинский Донбасс — в Донецкую и Луганскую области, на Сватово и Северодонецк;

лучшие позиции для дальнейших действий ВСУ;

большое морально-психологическое влияние.

Приветствуя новые успехи украинских военных, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США «вдохновленные тем, что видят сейчас». Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает освобождение Лимана свидетельством того, что ВСУ могут оттеснить российские войска.

Также 2 октября в Сети появилось фото, где военные ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское Донецкой области. Официально в Генштабе ситуацию там не комментировали. Бойцы продолжают наступление и на южном направлении.

Девять президентов за Украину в НАТО

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы призывают всех членов НАТО увеличить военную помощь Украине и обнародовали заявление, в котором поддержали ее членство в Альянсе. Речь идет о лидерах Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии, Румынии, Черногории, Северной Македонии.

«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», — заявили они.

Также за вступление Украины в Альянс ранее выступила Канада.



Корвет Гетман Иван Мазепа спустили на воду

В Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.

В церемонии приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская и командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа. Зеленская напомнила, что этот противолодочный корвет типа Ada, имя которому президент присвоил в августе, будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций. Проект строительства двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024-м.

Минус 60 тысяч российских оккупантов

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла уже около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Атаки россиян на Запорожье, Николаевску область, Кривой Рог

Российские оккупанты применили иранский дрон для удара по Кривому Рогу. Глава районной администрации Александр Вилкул заявил об атаке по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города.

Глава ОВА Валентин Резниченко рассказал, что для ударов по Днепропетровской области россияне также применили РСЗО Град, Ураган и тяжелую артиллерию. Пострадавших нет.

В Николаевской области в результате ночного ракетного обстрела со стороны российских войск погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщил глава ОВА Виталий Ким.



Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил об ударах оккупантов по Запорожью и области ракетами ЗРК-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура.

Новости одной строкой