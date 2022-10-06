ВСУ сбили четыре иранских дрона и один Орлан

6 октября, 20:54
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Воздушные Силы уничтожили пять беспилотников оккупантов (Фото:Novynarnia/Twitter)

Воздушные Силы уничтожили пять беспилотников оккупантов (Фото:Novynarnia/Twitter)

ВСУ в четверг, 6 октября, сбили пять российских беспилотников, из которых четыре — иранского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования в Telegram.

«6 октября с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили пять беспилотников оккупантов», — говорится в сообщении.

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ВСУ уточнили, что сбили:

  • один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс Mohajer-6;
  • один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан -10;
  • три иранских БпЛА-камикадзе Shahed-136.

Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.

https://www.youtube.com/embed/5_8jzZclJNE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дроны

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