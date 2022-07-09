ВСУ за сутки уничтожили три склада боеприпасов оккупантов 9 июля, 23:20 Дым виднеется в районе аэродрома возле Чернобаевки после попадания ВСУ в состав БК оккупантов (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

ВСУ в течение субботы, 9 июля, уничтожили три склада боеприпасов оккупантов.



По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области, Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области.

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