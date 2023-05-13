Сбили 22 беспилотника. Силы обороны в сутки нанесли 12 ударов по районах сосредоточения личного состава армии РФ — Генштаб 13 мая, 07:29 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.



За сутки украинские военные уничтожили 22 вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы врага.

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За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Ситуация по фронтам

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской области.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. РФ нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степовое, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Гострое, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.