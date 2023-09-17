Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 200 оккупантов и 23 единицы военной техники россиян на Таврическом направлении 17 сентября, 12:48 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За прошедшие сутки в субботу, 16 сентября, Силы обороны Украины выполнили 978 огневых задач на Таврическом направлении. А также ликвидировали 204 оккупанта и 23 единицы техники россиян.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

В пресс-центре отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Видео дня

В то же время за минувшие сутки российские оккупанты:

нанесли 28 авиационных ударов,

21 боевое столкновение,

осуществили 600 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

На Марьинском направлении россияне безрезультатно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там оккупанты совершили 11 тщетных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

В пресс-центре отметили, что все атаки противника в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в военной технике.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины удерживают инициативу, давят на оккупантов и проводят штурмовые действия.

Пресс-центр добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 978 огневых задач.

Общие потери противника составили 204 человека. В частности:

70 оккупантов ликвидировано,

130 ранены,

четверо взяты в плен.

Кроме того, было уничтожено 23 единицы вражеской техники, а именно:

шесть артиллерийских систем и минометов,

СПГ,

11 БПЛА,

две единицы автомобильной техники,

три единицы специальной техники,

склад боеприпасов врага.

Ранее Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что в Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.