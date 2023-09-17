Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 200 оккупантов и 23 единицы военной техники россиян на Таврическом направлении

17 сентября, 12:48
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За прошедшие сутки в субботу, 16 сентября, Силы обороны Украины выполнили 978 огневых задач на Таврическом направлении. А также ликвидировали 204 оккупанта и 23 единицы техники россиян.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

В пресс-центре отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

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В то же время за минувшие сутки российские оккупанты:

  • нанесли 28 авиационных ударов,
  • 21 боевое столкновение,
  • осуществили 600 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
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На Марьинском направлении россияне безрезультатно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там оккупанты совершили 11 тщетных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

В пресс-центре отметили, что все атаки противника в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в военной технике.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины удерживают инициативу, давят на оккупантов и проводят штурмовые действия.

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Пресс-центр добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 978 огневых задач.

Общие потери противника составили 204 человека. В частности:

  • 70 оккупантов ликвидировано,
  • 130 ранены,
  • четверо взяты в плен.

Кроме того, было уничтожено 23 единицы вражеской техники, а именно:

  • шесть артиллерийских систем и минометов,
  • СПГ,
  • 11 БПЛА,
  • две единицы автомобильной техники,
  • три единицы специальной техники,
  • склад боеприпасов врага.

Ранее Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что в Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Авдеевка Марьинка Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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