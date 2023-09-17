Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 200 оккупантов и 23 единицы военной техники россиян на Таврическом направлении
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За прошедшие сутки в субботу, 16 сентября, Силы обороны Украины выполнили 978 огневых задач на Таврическом направлении. А также ликвидировали 204 оккупанта и 23 единицы техники россиян.
Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.
В пресс-центре отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
В то же время за минувшие сутки российские оккупанты:
- нанесли 28 авиационных ударов,
- 21 боевое столкновение,
- осуществили 600 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
На Марьинском направлении россияне безрезультатно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там оккупанты совершили 11 тщетных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
В пресс-центре отметили, что все атаки противника в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в военной технике.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины удерживают инициативу, давят на оккупантов и проводят штурмовые действия.
Пресс-центр добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 978 огневых задач.
Общие потери противника составили 204 человека. В частности:
- 70 оккупантов ликвидировано,
- 130 ранены,
- четверо взяты в плен.
Кроме того, было уничтожено 23 единицы вражеской техники, а именно:
- шесть артиллерийских систем и минометов,
- СПГ,
- 11 БПЛА,
- две единицы автомобильной техники,
- три единицы специальной техники,
- склад боеприпасов врага.
Ранее Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что в Украине за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.