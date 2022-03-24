За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей оккупантов 24 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Всего украинские военные сбили более 100 вражеских самолетов (Фото:facebook.com/kpszsu)

В среду, 23 марта, зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Так, были сбиты семь самолетов, один вертолет, один беспилотник и две крылатые ракеты.

Как уже отмечалось, всего украинские военные сбили уже более 100 самолетов оккупантов.

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