За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей оккупантов

24 марта, 01:24
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Всего украинские военные сбили более 100 вражеских самолетов (Фото:facebook.com/kpszsu)

Всего украинские военные сбили более 100 вражеских самолетов (Фото:facebook.com/kpszsu)

В среду, 23 марта, зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, были сбиты семь самолетов, один вертолет, один беспилотник и две крылатые ракеты.

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Как уже отмечалось, всего украинские военные сбили уже более 100 самолетов оккупантов.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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