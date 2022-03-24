За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей оккупантов
Всего украинские военные сбили более 100 вражеских самолетов (Фото:facebook.com/kpszsu)
В среду, 23 марта, зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Так, были сбиты семь самолетов, один вертолет, один беспилотник и две крылатые ракеты.
Как уже отмечалось, всего украинские военные сбили уже более 100 самолетов оккупантов.
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