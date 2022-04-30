Украинские военные за сутки сбили штурмовик Су-25 и девять беспилотников российских оккупантов

30 апреля, 01:24
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Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Су-25 (Фото:wikipedia.org)

29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Один штурмовик Су-25 и сразу девять беспилотников Орлан-10 оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/100064738717463/posts/363309049170383/?d=n

Война России против Украины длится уже больше двух месяцев. Суббота, 30 апреля - 66-й день полномасштабной войны.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Война России против Украины

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