Украинские военные за сутки сбили штурмовик Су-25 и девять беспилотников российских оккупантов 30 апреля, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Су-25 (Фото:wikipedia.org)

29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Один штурмовик Су-25 и сразу девять беспилотников Орлан-10 оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", - говорится в сообщении.

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Война России против Украины длится уже больше двух месяцев. Суббота, 30 апреля - 66-й день полномасштабной войны.

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