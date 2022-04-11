Уничтожены 11 воздушных целей. ВСУ за сутки сбили четыре российских вертолета и самолет
ВСУ за сутки сбили четыре российских вертолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За сутки 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 11 российских воздушных целей, в том числе четыре вертолета и самолет Су-34. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
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Среди уничтоженных 11 воздушных целей российских оккупантов:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).
Ранее стало известно, что сбитый 10 апреля ВСУ российский СУ-34 пытался атаковать Николаев .
«Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов», — подчеркнули в командовании Воздушных сил ВСУ.
Накануне, 9 апреля, ВСУ сбили три российских самолета и один вертолет .
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