Уничтожены 11 воздушных целей. ВСУ за сутки сбили четыре российских вертолета и самолет 11 апреля, 01:26 Цей матеріал також доступний українською ВСУ за сутки сбили четыре российских вертолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За сутки 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 11 российских воздушных целей, в том числе четыре вертолета и самолет Су-34. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Среди уничтоженных 11 воздушных целей российских оккупантов:

один самолет ( Су-34);

четыре вертолета ( Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппарата ( ОТР);

Видео дня

три крылатые ракеты ( Х-59).



Ранее стало известно, что сбитый 10 апреля ВСУ российский СУ-34 пытался атаковать Николаев .





«Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов», — подчеркнули в командовании Воздушных сил ВСУ.



Накануне, 9 апреля, ВСУ сбили три российских самолета и один вертолет .







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