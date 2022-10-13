Воздушные силы за сутки уничтожили 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов Ка-52 13 октября, 08:00 За сутки украинские силы сбили пять российских вертолетов Ка-52 (Фото:Минобороны)

В течение минувших суток 12 октября украинские ракетные подразделения и истребительная авиация уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два беспилотника Zala Ланцет.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

«Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым складам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплению военной техники оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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Кроме того, с начала суток четверга, 13 октября, на южном направлении сбили шесть иранских беспилотников Shahed-136.

Четыре дрона-камикадзе сбили в небе над Одесской областью, еще два — над Николаевской.