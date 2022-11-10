Кое-где на 2 км за сутки: ВСУ активно продвигаются в Луганской области — Генштаб

10 ноября, 12:15
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В результате контрнаступления ВСУ российские войска несут огромные потери (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В результате контрнаступления ВСУ российские войска несут огромные потери (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные за минувшие сутки серьезно продвинулись на некоторых направлениях в Луганской области.

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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«В Луганской области только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 км», — рассказал он во время брифинга.

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Громов также добавил, что в целом в течение текущей недели у Сил обороны состоялось 347 боевых столкновений с российскими оккупантами. Кроме того, противник нанес по территории Украины 32 ракетных и 134 авиационных удара.

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Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождения стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Кроме того, противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны хроссиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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