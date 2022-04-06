ВС РФ за раз потеряли сразу полсотни единиц техники. Появилось фото с результатами артудара ВСУ

6 апреля, 16:26
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Оккупанты спрятали свою технику в ангаре на территории захваченной фермы (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Оккупанты спрятали свою технику в ангаре на территории захваченной фермы (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Украинские военные показали, что осталось от около полсотни единиц российской техники, разом уничтоженной артиллерией ВСУ.

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Фото с сожженными машинами обнародовала в среду, 6 апреля, Оперативно-тактическая группировка Восток.

«Как превратить около полусотни единиц разнообразной техники российских фашистов в металлолом? Проверенный рецепт знают украинские воины! Все просто: берем профессионализм, умножаем на пылкое желание уничтожать оккупантов — и никакой магии», — говорится в комментарии к снимку.

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Российские оккупанты пытались спрятать свою технику в ангаре на территории захваченной фермы, однако ее обнаружила украинская разведка, после чего по объекту был нанесен артудар.

https://www.facebook.com/otueast/videos/1281258079068472/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Российская военная техника Война России против Украины

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