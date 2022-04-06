ВС РФ за раз потеряли сразу полсотни единиц техники. Появилось фото с результатами артудара ВСУ 6 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты спрятали свою технику в ангаре на территории захваченной фермы (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Украинские военные показали, что осталось от около полсотни единиц российской техники, разом уничтоженной артиллерией ВСУ.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Фото с сожженными машинами обнародовала в среду, 6 апреля, Оперативно-тактическая группировка Восток.

«Как превратить около полусотни единиц разнообразной техники российских фашистов в металлолом? Проверенный рецепт знают украинские воины! Все просто: берем профессионализм, умножаем на пылкое желание уничтожать оккупантов — и никакой магии», — говорится в комментарии к снимку.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Российские оккупанты пытались спрятать свою технику в ангаре на территории захваченной фермы, однако ее обнаружила украинская разведка, после чего по объекту был нанесен артудар.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.