ВСУ одним ударов уничтожили более 10 оккупантов — видео
В результате удара здание, в котором укрылись оккупанты, рухнуло (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)
Благодаря эффективной работе разведки украинские артиллеристы одним ударом уничтожили более 10 российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовало у себя в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Проследив маршрут передвижения захватчиков, Силы обороны обнаружили их расположение, после чего нанесли удар.
В результате прилета здание, в котором находилось 12 человек, обрушилось, похоронив их под завалом.
«Мастерство и хирургическая точность — залог быстрой утилизации врага», — отметили в ВСУ.