ВСУ одним ударов уничтожили более 10 оккупантов — видео

26 декабря, 09:58
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В результате удара здание, в котором укрылись оккупанты, рухнуло (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В результате удара здание, в котором укрылись оккупанты, рухнуло (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Благодаря эффективной работе разведки украинские артиллеристы одним ударом уничтожили более 10 российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовало у себя в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Проследив маршрут передвижения захватчиков, Силы обороны обнаружили их расположение, после чего нанесли удар.

Видео дня

В результате прилета здание, в котором находилось 12 человек, обрушилось, похоронив их под завалом.

«Мастерство и хирургическая точность — залог быстрой утилизации врага», — отметили в ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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