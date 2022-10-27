ВСУ за два часа сбили 19 иранских дронов-камикадзе 27 октября, 03:33 Обломки иранского дрона-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что за два часа было сбито 19 дронов-камикадзе Shahed-136.

Всего российские оккупанты выпустили по Украине порядка двух десятков дронов.

Больше всего (15) дронов было сбито в Одесской области, три — в Николаевской. Еще одни дрон сбили в Винницкой области.

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Ранее Воздушное командование Восток сообщило, что вечером в среду, 26 октября, в небе над Днепропетровской области сбили российскую ракету.