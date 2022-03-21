За 26 суток войны РФ против Украины. ВСУ уничтожили четыре российские армии из десяти — Арестович

21 марта, 13:30
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Бойцы ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Бойцы ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

На 26 сутки войны России против Украины ВСУ уничтожили четыре российские армии из десяти, сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

«Наши войска уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, пять дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти пять авиаполков самолетов и пять авиаполков вертолетов», — сообщил Арестович.

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Это значит, что украинские военные уничтожили три ударные русские армии и одну воздушную армию. В общей сложности четыре армии из десяти, которые есть в Российской Федерации, подчеркнул советник руководителя ОПУ.

https://www.youtube.com/watch?v=TE0L_5cSiDY&feature=youtu.be
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Арестович Война России против Украины

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