«Слава Украине. Путин пид*рас»: ВСУ захватили в плен сразу 12 мобилизованных россиян — видео

28 октября, 10:53
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Новая партия пленных была захвачена где-то на востоке Украины (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Новая партия пленных была захвачена где-то на востоке Украины (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады захватили в плен сразу 12 российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

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По словам самих пленных, почти все из них были мобилизованы кремлевским режимом из Белгородской области РФ, еще двое — из Липецка и Владимира.

Видео дня

Согласно имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты где-то на востоке Украины.

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https://twitter.com/markito0171/status/1585876635471024130

Тем временем в РФ продолжают собирать новую партию «пушечного мяся» для отправки в Украину, отлавливая всех без разбору, в том числе иностранцев.

В частности, в Орле местные военкомы попытались мобилизовать работников мусороперерабатывающего завода, которые оказались гражданами Узбекистана.

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Кроме того, скандальная ЧВК Вагнера начала вербовать в свои стремительно таящие ряды больных заключенных, в том числе с гепатитом С и ВИЧ.

А чтобы избежать дезертирства, российские военные формируют так называемые «заградотряды», которые не дают подразделениям наемников отступать с передовой, несмотря на огромные потери.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Десантники Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Белгородская область Российские военные Война России против Украины

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