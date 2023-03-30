ВСУ взяли в плен Александра Сергеевича Пушкина — видео

30 марта, 02:01
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Пленный российский оккупант (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Пленный российский оккупант (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Александра Сергеевича Пушкина — тезку поэта XIX века.

Оккупант родом из Хабаровска. Рассказал, что воевал в штрафбате два дня, куда его перевели из-за отказа выполнять приказы командира.

Пушкин рассказал, что среди мобилизованных россиян были те, кто отказался выполнять приказы. Также попадались дезертиры.

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"В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того не стоит", - заявил россиянин.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пленные Плен Война в Украине Война России против Украины

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