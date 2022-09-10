Достали из горящей техники: ВСУ захватили капитана танковой роты ВС РФ — видео

10 сентября, 11:20
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Пленный оккупант оказался единственным выжившим из всего экипажа танка (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Пленный оккупант оказался единственным выжившим из всего экипажа танка (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные захватили в плен капитана танковой роты ВС РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 10 сентября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

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Судя по всему, танк оккупантов был подбит, в результате чего из всего экипажа выжил лишь один.

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«За*бись, что мы тебя из танка вытащили. Сгорел бы живьем», — отметил один из украинских бойцов.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 1000 ув.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Российские танки Война России против Украины

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