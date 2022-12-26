Украинские военные штурмовали российские окопы, взяв в плен 10 оккупантов — видео

26 декабря, 05:25
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Украинские военные ликвидировали и взяли в плен российских оккупантов (Фото:108 ОГШБ/Telegram)

Украинские военные ликвидировали и взяли в плен российских оккупантов (Фото:108 ОГШБ/Telegram)

Украинские военные из 108-го отдельного горно-штурмового батальона взяли штурмом российские окопы, захватив в плен 10 оккупантов.

"Когда в Украине и всем мире празднуют праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 ОГШБ провели штурмы позиций оккупантов, в результате которых было уничтожено немало захватчиков и 10 взято в плен", - сообщили военные.

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https://www.youtube.com/watch?v=sYbTdoKjZjU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пленные Плен Пленный Война в Украине Война России против Украины

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