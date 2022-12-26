Украинские военные штурмовали российские окопы, взяв в плен 10 оккупантов — видео
Украинские военные ликвидировали и взяли в плен российских оккупантов (Фото:108 ОГШБ/Telegram)
Украинские военные из 108-го отдельного горно-штурмового батальона взяли штурмом российские окопы, захватив в плен 10 оккупантов.
"Когда в Украине и всем мире празднуют праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 ОГШБ провели штурмы позиций оккупантов, в результате которых было уничтожено немало захватчиков и 10 взято в плен", - сообщили военные.