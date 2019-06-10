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ВСУ взяли на вооружение систему Ятрань для обнаружения вражеских кораблей

Сегодня, 19:11
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ВСУ взяли на вооружение систему Ятрань для обнаружения вражеских кораблей - фото

Укроборонпром

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему Ятрань, которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Система была разработана Киевским научно-исследовательским институтом гидроприборов за собственные оборотные средства.

Ятрань состоит из специальных гидроакустических буев с сверхчувствительными акустическими сенсорами, которые работают в пассивном режиме, и цифрового центра обработки информации, объединяющего информацию из многих буев.

Согласно сообщению Укроборонпрома, гидроакустические буи абсолютно незаметны для противника, что является безусловным преимуществом.

ВСУ могут за минимальное время развернуть целую сеть сенсоров на большой акватории, поскольку гидроакустические буи могут сбрасываться с вертолетов.

Теги:   Укроборонпром ВСУ

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