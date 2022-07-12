Украинские артиллеристы обстреляли еще один склад россиян в Херсонской области — командование Юг 12 июля, 17:23 Война России против Украины (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Сразу после удара по боеприпасам в Новой Каховке Херсонской области артиллерия ВСУ прицельно отработала по еще одному вражескому складу в Чаривном.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В ведомстве не уточняют о результатах атаки ВСУ.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

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В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.



Кроме того, ночью в Бериславском районе Херсонщины вражеская диверсионно-разведывательная группа численностью до 10 человек была остановлена огнем нашего подразделения.

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