«Большая ловушка для армии РФ». Освобождение Крыма может быть более легкой операцией, чем деоккупация Херсонской области — Свитан 29 ноября, 15:05 Эксклюзив НВ Отображение в окне вагона поезда призывников. Севастополь, 9 ноября (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, как Вооруженные силы Украины могут освободить Крым методами неконтактной войны.

«Нам не нужно будет заходить в Крым сразу для того, чтобы уничтожить российские войска. Задача любой армии — уничтожение противника. А Крым является для армии России большой ловушкой. <...> Это большая ловушка для армии, если противник имеет дальнобойные средства поражения. Мы их имеем», — утверждает Свитан.

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Однако, отмечает эксперт, Украине нужно больше дальнобойного оружия — либо от Укроборонпрома, либо от западных партнеров.

«Мы будем выполнять уничтожение российских войск в Крыму методами неконтактной войны. А после уничтожения освобождение Крыма будет намного проще, так как освобождать будет не от кого. Они будут просто уничтожены дальнобойными средствами поражения», — считает Свитан.

При этом, добавил эксперт, необходимо разрушить Крымский мост.

«Для этого еще нужно будет повторно нанести удар по Крымскому мосту, чтобы полностью перевести Крым в режим оперативного котла, а дальше — работа нескольких недель. Системами HARM будет потушена вся ПВО и начнет работать наша авиация, которая будет дополнять дальнобойные системы поражения. Потому как раз взятие Крыма может быть еще более легкой операцией, чем вытеснение россиян с правого берега Днепра», — объяснил Свитан.