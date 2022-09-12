В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли к границе с Россией — глава ОВА 12 сентября, 13:02 ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область от оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона ВСУ вышли к государственной границе с Россией.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию РФ. Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе РФ», — написал он.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой».

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