ВСУ выполнили около 100 огневых задач по позициям и логистике россиян — ОК ЮГ

2 ноября, 15:17
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Войска РФ продолжают вести оборону и пытаются удерживать оккупированные территории (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ продолжают вести оборону и пытаются удерживать оккупированные территории (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские силы выполнили около 100 огневых задач на юге страны по позициям и логистике войск РФ, сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

«Нашими подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено около сотни огневых задач по позициям и логистике врага. Потери доразведываются», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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Отмечается, что войска РФ продолжают вести оборону и пытаются удерживать оккупированные территории.

Россияне ведут воздушную разведку беспилотниками-шпионами в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области, а также в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/watch/?v=488828346522287&ref=sharing

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800.

https://www.youtube.com/embed/eFWm_YDNC_I
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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