«Бахмутская мясорубка». ВСУ показали, как выкуривают оккупантов, прячущихся от них в норах — видео

26 октября, 16:30
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Силы обороны забросали нору с оккупантом гранатами (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Силы обороны забросали нору с оккупантом гранатами (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные показали, как выкуривают российских оккупантов, прячущихся от них в вырытых в земле норах, которые ВС РФ считают «блиндажами».

Соответствующее видео в среду 26 октября, опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, назвав запечатленные на нем события «бахмутской мясорубкой».

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На обнародованных кадрах видно, как несколько бойцов Сил обороны штурмуют позиции оккупантов.

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Во время их зачистки оказалось, что в одной из нор спрятался выживший российский военный, который не только отказался сдаваться в плен, но и попытался отстреливаться, и даже бросать гранаты, в тщетной надежде отбиться от бойцов ВСУ.

В свою очередь украинские военные не стали с ним долго церемониться, а просто подорвали упрямого оккупанта прямо в его укрытии.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1585111981962383361
https://twitter.com/Peter79233966/status/1585214672873041920

На данное время обстановка в районе Бахмута остается самой горячей на фронте, поскольку кремлевский режим пытается взять город, не обращая внимание ни на какие потери среди своих военных.

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В прочем, несмотря на это украинские военные отражают все атаки, и даже сумели в течение двух суток освободить позиции возле цементного завода, на захват которых РФ потратила несколько месяцев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Украинские военные Бахмутка Война России против Украины

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