ВСУ выбивают оккупантов с господствующих высот на Горловском направлении — Сырский показал видео 4 августа, 16:42 Силы обороны уничтожают российских оккупантов на Горловском направлении (Фото:скриншот видео / Сирський / Telegram)

Защитники Украины на Горловском направлении не дают российским оккупантам удерживать господствующие высоты.

Видео работы пилотов стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.



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Генерал отметил, что из-за характерного рельефа на Горловском направлении контроль над господствующими высотами играет важную роль на поле боя и может изменить ситуацию.

«Не дать врагу получить преимущество на этом участке — задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют», — заявил Сырский.

На видео пилоты 24-й ОМБр находят и уничтожают российских оккупантов, закрепившихся на высоте, с помощью ударных FPV-дронов.

Горловка Донецкой области оккупирована с 2014 года.



Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что эпицентром боевых действий для войск страны-агрессора остается фронт на востоке Украины, там идут тяжелые бои. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.