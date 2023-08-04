ВСУ выбивают оккупантов с господствующих высот на Горловском направлении — Сырский показал видео

4 августа, 16:42
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Силы обороны уничтожают российских оккупантов на Горловском направлении (Фото:скриншот видео / Сирський / Telegram)

Силы обороны уничтожают российских оккупантов на Горловском направлении (Фото:скриншот видео / Сирський / Telegram)

Защитники Украины на Горловском направлении не дают российским оккупантам удерживать господствующие высоты.

Видео работы пилотов стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Видео дня

Генерал отметил, что из-за характерного рельефа на Горловском направлении контроль над господствующими высотами играет важную роль на поле боя и может изменить ситуацию.

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«Не дать врагу получить преимущество на этом участке — задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют», — заявил Сырский.

На видео пилоты 24-й ОМБр находят и уничтожают российских оккупантов, закрепившихся на высоте, с помощью ударных FPV-дронов.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1687447966590681090?s=20

Горловка Донецкой области оккупирована с 2014 года.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что эпицентром боевых действий для войск страны-агрессора остается фронт на востоке Украины, там идут тяжелые бои. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Горловка Донецкая область Дроны Александр Сырский Война России против Украины

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