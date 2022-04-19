ВСУ выбили оккупантов из Марьинки — Генштаб 19 апреля, 18:55 Цей матеріал також доступний українською

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате контрнаступления украинских войск в районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты понесли потери и отступили, украинские защитники возобновили контроль над городом.

В сводке Генштаба по состоянию на 18:00 вторника, 19 апреля, также сказано:

на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытались наступать и идти на штурм южнее Изюма, но понесли потери и отступили на ранее занятые позиции;

на Южнобугском направлении продолжаются бои в районе Александровки, противник не имеет успеха. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты и пытаются выйти на админграницу Херсонской области;

враг продолжает перевозить поврежденную технику частей восточного военного округа по железной дороге из Беларуси в Россию.

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