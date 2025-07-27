В Силах обороны заявили, что выбили российскую ДРГ и продвинулись в Запорожской области

Украинские военные на танке возле села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В результате спланированных действий первый штурмовой батальон 210-го отдельного штурмового полка продвинулся в Запорожской области .

Об этом говорится в заявлении полка в Facebook.

Отмечается, что бойцы выбили российскую диверсионно-разведывательную группу и заняли позиции, которые до этого долгое время неудачно штурмовали другие подразделения.

«Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков», — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что освободить украинские территории удалось без единой потери со стороны Сил обороны.

12 июля украинские военные нанесли точечный авиаудар по временной переправе, возведенной российскими оккупантами на захваченной территории Запорожской области. Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29.

19 июля Силы обороны смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов Запорожской области.